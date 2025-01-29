В ходе мирных переговоров США и России вскроется, что всё это время именно Украина по подстрекательству Запада нарушала все договорённости.

Об этом на канале «Politeka» заявил эмигрировавший с Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вправе ли Путин требовать на переговорах что-то? И позволит ли ему Трамп выступать на этих переговорах с позиции требований?», – спросила ведущая.

«Да. Только это не требования, это обоснование. Он будет обосновывать. Как в тюрьме – собираются эти блатные, и говорят: «обоснуй». И Путин будет показывать подпись Арахамии, говорить, что уже была договоренность. Будет на «Стамбул показывать»: «Мы так договаривались». А были ещё Минские. Он будет обосновывать. И эти обоснования будут не в сторону Украины. Потому что Трамп всё прекрасно знает, ведь на нарушение всех этих договоренностей и Европа, и Британия, и Америка подстрекали: ты это не подписывай, ты это пропусти. И сейчас Путин будет обосновывать: «Подождите. Вот смотрим сюда, мы так договорились, давайте продолжать жить вот в этом мире и будет всем мир». Поэтому это скорее будет не требование, а обоснование. И эти обоснования не в пользу Украины, я должен сказать», – сказал Балашов.