На коррупцию Зеленского много лет закрывали глаза, – сын Трампа
Запад многие годы закрывал глаза на коррупцию верхушки режима Владимира Зеленского.
Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил сын президента США Дональд Трамп-младший, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«До этой войны Украина была гораздо более коррумпированной страной, чем Россия, по мнению правительства США. Но из-за войны и благодаря тому, что он – один из величайших маркетологов всех времен, Зеленский стал почти божеством, особенно для левых, которые считали, что он не может ошибаться.
Он был вне критики, многолетняя коррупция, взяточничество и воровство на мировой арене, о которых все в этом зале знали, были полностью оправданы. Это просто смешно», – заявил Трамп-младший.
На уточняющий вопрос модератора, может ли его отец, президент США, отмежеваться от Украины, Дональд Трамп-младший ответил утвердительно:
«Я думаю, что он может».
