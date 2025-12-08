На коррупцию Зеленского много лет закрывали глаза, – сын Трампа

Запад многие годы закрывал глаза на коррупцию верхушки режима Владимира Зеленского.

Об этом на экономическом форуме в Дохе заявил сын президента США Дональд Трамп-младший, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«До этой войны Украина была гораздо более коррумпированной страной, чем Россия, по мнению правительства США. Но из-за войны и благодаря тому, что он – один из величайших маркетологов всех времен, Зеленский стал почти божеством, особенно для левых, которые считали, что он не может ошибаться.

Он был вне критики, многолетняя коррупция, взяточничество и воровство на мировой арене, о которых все в этом зале знали, были полностью оправданы. Это просто смешно», – заявил Трамп-младший.