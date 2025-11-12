На кону – иски против Москвы: Украина, США и ЕС не могут согласовать текст антироссийской резолюции

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Вашингтон предложил Украине смягчить свои формулировки во внесенной на рассмотрение ООН резолюции о «российской оккупации». Об этом, ссылаясь на дипломатические источники в ЕС, сообщила украинская англоязычная газета Kyiv Post, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Отмечается, что было предложено заменить формулировки «территориальная целостность» и «агрессия» на более общую – «война в Украине». Американцы сослались, что предложенное изменение сделает текст «более инклюзивным» и «перспективным».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Не только Киев, но и ЕС восприняли это болезненно.

«Это очередной пример того, как Вашингтон отказывается от ключевых украинских интересов в критически важный дипломатический момент», — заявил изданию европейский источник.

По его словам, новая редакция резолюции «будет означать, что США больше не играют ведущую роль в защите международного порядка».

При этом газета жалуется, что будет подорвана возможность подачи исков против России.