На экстренном заседании в ООН «дожали» резолюцию по Украине в редакции США – без осуждения России

Михаил Рябов.  
25.02.2025 01:54
  (Мск) , Москва
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Дзен, ООН, Политика, Россия, США, Украина


Совбез ООН собрался на экстренное заседание по инициативе США, где была проголосована резолюция к третьей годовщине начала вооруженного конфликта на Украине.

Документ утвержден в нейтральной редакции, предложенной дипломатами Дональда Трампа, – без осуждения России, без требования о выводе российских войск и восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Совбез ООН собрался на экстренное заседание по инициативе США, где была проголосована резолюция к...

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Следует напомнить, что вечером накануне в ООН уже проходило два голосования по Украине – была принята антироссийская резолюция, предложенная Киевом и европейцами, а также аналогичная нейтральная американская.

Чем же отличается третье голосование?

«Резолюции Совбеза ООН (в отличие от решений Генассамблеи) являются обязательными для выполнения. За компромиссное решение по Украине проголосовали в том числе США, Франция, Великобритания как постоянные члены Совбеза», – обращает внимание юрист Илья Ремесло.

«Переводя на человеческий: будете играть по нашим правилам. Позиция США к России теперь понятна в мире. Торги закрепляются», – считает политтехнолог Рамиль Харисов.

«Прямо во время голосования шел массированный налет «Гераней» на Киев», – заметил обозреватель Борис Рожин.

Экс-советник главы ДНР Александр Казаков настроен оптимистично.

«Нормализация (возможная) отношений с США – это стратегическая победа России и Путина. Не забывайте, мы заставили их прийти к нам договариваться. А ведь ещё полгода назад они собирались нанести нам стратегическое поражение на поле боя. Забыли уже? Путин так провёл эту многоуровневую (военную, экономическую, дипломатическую и т.д.) кампанию, что в результате Россия стала больше – физически, то есть географически – а договариваться они к нам приходят. Это их компании стоят в очереди на возвращение, а мы формулируем правила, по которым одних пустим, а других – нет».

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