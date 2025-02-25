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Совбез ООН собрался на экстренное заседание по инициативе США, где была проголосована резолюция к третьей годовщине начала вооруженного конфликта на Украине.

Документ утвержден в нейтральной редакции, предложенной дипломатами Дональда Трампа, – без осуждения России, без требования о выводе российских войск и восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

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Следует напомнить, что вечером накануне в ООН уже проходило два голосования по Украине – была принята антироссийская резолюция, предложенная Киевом и европейцами, а также аналогичная нейтральная американская.

Чем же отличается третье голосование?

«Резолюции Совбеза ООН (в отличие от решений Генассамблеи) являются обязательными для выполнения. За компромиссное решение по Украине проголосовали в том числе США, Франция, Великобритания как постоянные члены Совбеза», – обращает внимание юрист Илья Ремесло.

«Переводя на человеческий: будете играть по нашим правилам. Позиция США к России теперь понятна в мире. Торги закрепляются», – считает политтехнолог Рамиль Харисов.

«Прямо во время голосования шел массированный налет «Гераней» на Киев», – заметил обозреватель Борис Рожин.

Экс-советник главы ДНР Александр Казаков настроен оптимистично.