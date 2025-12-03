На британском ТВ предложили захватить и показательно уничтожить российское судно
Страны западного блока должны захватить у уничтожить какое-нибудь российское судно, чтобы остальные боялись ходить по Атлантике.
Об этом в эфире британского телеканала «SkyNews» заявил эксперт по вопросам безопасности и обороны профессор Майкл Кларк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нужно не допускать транзита [российских судов]. Тот шпионский корабль «Янтарь» ещё на прошлой неделе был у берегов Шотландии. Нам нужно остановить Россию – захватить «Янтарь», отбуксировать в порт союзников, хорошенько рассмотреть, а потом уничтожить.
Я не рекомендую это делать, но это было бы превентивной мерой, чтобы показать, что мы не позволим русскому кораблю крутиться вокруг наших кабелей, отслеживать наши системы обороны, и делать вид, что он занимается гражданской работой.
Мы все знаем, что это не так. Так давайте опередим их, и захватим его. Но это будет большой скандал, в политическом смысле», – сказал Кларк.
«Сейчас «Янтарь» переместился в балтийское море. А значит, он обогнул север Шотландии, Дании и Швеции. Так что все будут следить за его передвижениями», – подытожил русофоб.
