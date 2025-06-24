На австрийском телевидении выступили против высылки и отправки украинцев в лапы ТЦК
Австрия не должна высылать украинцев, годных к мобилизации в ВСУ.
Об этом редактор журнала «Либратус» Гудула Вальтерскирхен заявила в эфире зальцбургского телеканала ServusTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Зеленский уже не так безумно популярен – даже в собственной стране. Сейчас идет принудительный набор в армию. Что меня озаботило, было заявлено, что Австрия выдаст украинских граждан. Что значит выдаст? Есть международное соглашений об экстрадиции. Это работает, когда кого-то разыскивают по международному ордеру на арест. Сам выбор слов меня немного шокировал.
На Украине поддержка войны обществом уже не самая сильная после такого долгого кровопролития», – сказала Вальтерскирхен.
Она напомнила, что Австрия не высылала людей в Афганистан, потому что было опасно для их жизни. Вальтерскирхен считает, что Вена не должна выступать даже как посредник в конфликте – и соблюдать нейтралитет, потому что Австрия слишком маленькая для этого.
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