Австрия не должна высылать украинцев, годных к мобилизации в ВСУ.

Об этом редактор журнала «Либратус» Гудула Вальтерскирхен заявила в эфире зальцбургского телеканала ServusTV, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский уже не так безумно популярен – даже в собственной стране. Сейчас идет принудительный набор в армию. Что меня озаботило, было заявлено, что Австрия выдаст украинских граждан. Что значит выдаст? Есть международное соглашений об экстрадиции. Это работает, когда кого-то разыскивают по международному ордеру на арест. Сам выбор слов меня немного шокировал.

На Украине поддержка войны обществом уже не самая сильная после такого долгого кровопролития», – сказала Вальтерскирхен.