Мы зашли в переговоры, когда всё валится на фронте и в тылу – полковник СБУ

Игорь Шкапа.  
28.11.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 234
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Украина вошла в переговоры по мирному урегулированию в самый неудачный для нее момент.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина вошла в переговоры по мирному урегулированию в самый неудачный для нее момент. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Я считаю, что сейчас самое неудачное время для переговоров с 2022 года, потому что плохой фон. Противник пытается продавливать нас на нескольких направлениях. Это Покровск, где он закрыл окружение. Не менее опасно Гуляйпольское направление, мы видим, что там мы проваливаем оборону. Это Северск, Купянск, Волчанск», – сокрушается депутат.

Он подчеркнул, что на всех названных им направлениях ВС РФ владеют инициативой, и этот фон передается в медиа.

«Ну и коррупционный скандал очень сильно ударил по позициям Украины как демократического независимого государства, которое получает большую часть финансирования от своих партнеров. И когда видят, что окружение президента зарабатывает на этом… И этот слон очень для нас невыгоден. И невыгодно с ними садиться за стол переговоров», – заявил Костенко.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить