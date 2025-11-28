Мы зашли в переговоры, когда всё валится на фронте и в тылу – полковник СБУ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина вошла в переговоры по мирному урегулированию в самый неудачный для нее момент.

Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил секретарь оборонного комитета Рады полковник СБУ Роман Костенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я считаю, что сейчас самое неудачное время для переговоров с 2022 года, потому что плохой фон. Противник пытается продавливать нас на нескольких направлениях. Это Покровск, где он закрыл окружение. Не менее опасно Гуляйпольское направление, мы видим, что там мы проваливаем оборону. Это Северск, Купянск, Волчанск», – сокрушается депутат.

Он подчеркнул, что на всех названных им направлениях ВС РФ владеют инициативой, и этот фон передается в медиа.