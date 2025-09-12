Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина воюет не против политического режима в Москве или лично Владимира Путина, а против всего народа России.

Об этом на канале «На линии огня» заявил заместитель командира 20-й бригады 1-го корпуса запрещённого в РФ «Азова» Андрей Дьяченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.