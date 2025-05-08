«Мы вернули себе решимость»: Германия готова сражаться вместе с Украиной против России

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Бундестаг преодолел комплексы Второй мировой войны и готов снова вступить в противостояние с Россией.

Об этом руководитель специального штаба по вопросам Украины министерства обороны Германии Кристиан Фройдинг заявил сегодня на 17-м киевском форуме по безопасности, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что мы сейчас наблюдаем в Германии, это сдвиг в стратегической культуре. Стратегическая культура Германии в рамках ЕС развивалась все 90-е годы и в начале 2000-х, но агрессия против Украины заставила нас ее сменить. Те решения, которые уже приняты и будут приниматься очень скоро на саммите НАТО – мы продемонстрируем, что этот сдвиг очень практичный. Он означает нашу решимость», – сказал Фройдинг.

Он считает, что Германии и Украине нужно «объединять потенциалы, чтобы преодолеть преимущество России».

«Мы должны больше сделать для поддержки украинской армии, чтобы преодолеть преимущество России. В технологическом плане нам уже удалось сравняться с Россией в артиллерии и дронах. Это стало возможным благодаря иновационному потенциалу украинского производства. Мы видим большие новации в украинской обороне и промышленности. Я согласен, что важно наращивать мощности для продолжительной войны», – рассуждал Фройдинг.

По его мнению западные страны должны «заплатить экономическую цену», чтобы «экономические соображения, усталость или политические разногласия» не ослабили НАТО.