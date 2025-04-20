Мы стремительно превращаемся в абсолютно бесправную колонию США! – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
20.04.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 103
 
Беспредел, Дзен, Дискриминация, Общество, Политика, Произвол, Россия, Скандал, США, Украина


Украине ничего не остаётся, кроме как на неопределённый срок стать колонией США.

Об этом на канале «UkrLife» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине ничего не остаётся, кроме как на неопределённый срок стать колонией США. Об этом...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий поинтересовался, будет ли подписана ресурсная сделка между Киевом и Вашингтоном.

«Скорее всего, будет. Тем более, что так бравурно уже отчитались относительно того, что подписали меморандум. Согласились, согласовали позиции и стороны. Теперь остается Зеленскому снова встретиться с Трампом. Желательно не наделать глупостей, как в феврале. И, соответственно, подписать документ», – сказал Бондаренко.

«Понятное дело, что этот документ крайне невыгоден для Украины. Он превращает Украину в колонию фактически, на неопределённое время, и без определённых обязательств с американской стороны, потому что документ не содержит гарантии безопасности для Украины.

И, кстати, документ абсолютно противоречащий Конституции, и рано или поздно за него придется отвечать нынешним властям. Но Зеленскому выкрутили руки, ему уже некуда деваться, подпишет», – добавил политолог.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Апрель 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить