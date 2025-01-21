Мы смотрим на США как кастрированные котики – львовский руофоб

Анатолий Лапин.  
21.01.2025 14:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен


Украина смотрит со стороны на политический процесс в США с завистью.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил скандальный львовский журналист Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина смотрит со стороны на политический процесс в США с завистью. Об этом в эфире...

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«Я так думаю, что мы на это смотрим, знаете, как кастрированные котики. Где-то так через стеклышки, знаете, что все кастрированные обычно нежные. Нна передачу власти. И вот мы на это так смотрим, собственно, знаете, и тихо завидуем, что, честно говоря, нам еще как до неба раком, и вообще уже забыли, что такое выборы, президенты, внутренняя повестка дня и так далее.

И тут, когда я на это все смотрю, ловлю себя на мысли, что это, наверное, будет одним из измерений нашей победы, условно, когда шестой президент, который не захочет идти на следующий срок, выполняя свое предвыборное обещание не идти, когда-то там, стоя на какой-то лестнице, в Мариинском дворце или где там, или уж на той Банковой, просто передаст власть седьмому президенту кому-то, кто, например, будет его беспощадно критиковать, как в случае с Байденом и Трампом», – заявил Дроздов.

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