«Мы сильны, мы можем!» – генсек НАТО вытащил на люди Умерова пролепетать о «перемоге»
Несмотря на позицию США, НАТО продолжит работу по предоставлению помощи Киеву и изучению боевого опыта ВСУ.
Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
Рютте представил публике Умерова, заверил, что «партнёры» будут добиваться наилучшей переговорной позиции Украины и устойчивого мира, чтобы «Путин никогда не пытался захватить ни километра» и пообещал продолжать оказывать военную поддержку.
«Мы на следующей неделе в Польше начнём совместную работу между Украиной и НАТО, чтобы извлечь уроки из того, что вы, ребята, делаете сейчас на Украине, сражаясь с русскими. И чтобы мы как коллективный альянс могли учиться у вас и применять эти уроки в других местах. Это начнётся на следующей неделе, но ещё раз, добро пожаловать, и мы с нетерпением ждём наших переговоров», – подбадривал генсек.
Умеров в ответ с кислой миной поблагодарил за «вчерашнюю хорошую встречу и поддержку».
«Сегодня мы продолжим разговор. Мы сосредоточимся на помощи в сфере безопасности. Мы видим, что все союзники поддерживают это. США продолжают оказывать нам помощь в сфере безопасности, НАТО берёт на себя свою помощь в сфере безопасности и обучения, это уже происходит.
Мы благодарны НАТО и его руководству. Итак, мы продолжаем, мы сильны, мы способны, мы можем! Спасибо всем странам за помощь и надеемся на продуктивные встречи», – мямлил украинский министр.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: