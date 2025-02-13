«Мы сильны, мы можем!» – генсек НАТО вытащил на люди Умерова пролепетать о «перемоге»

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Несмотря на позицию США, НАТО продолжит работу по предоставлению помощи Киеву и изучению боевого опыта ВСУ.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на совместном брифинге с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Брюсселе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Рютте представил публике Умерова, заверил, что «партнёры» будут добиваться наилучшей переговорной позиции Украины и устойчивого мира, чтобы «Путин никогда не пытался захватить ни километра» и пообещал продолжать оказывать военную поддержку.

«Мы на следующей неделе в Польше начнём совместную работу между Украиной и НАТО, чтобы извлечь уроки из того, что вы, ребята, делаете сейчас на Украине, сражаясь с русскими. И чтобы мы как коллективный альянс могли учиться у вас и применять эти уроки в других местах. Это начнётся на следующей неделе, но ещё раз, добро пожаловать, и мы с нетерпением ждём наших переговоров», – подбадривал генсек.

Умеров в ответ с кислой миной поблагодарил за «вчерашнюю хорошую встречу и поддержку».