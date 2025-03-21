Мы проиграли на поле боя. Придется принимать условия США – киевский политолог

Попытки Киева диктовать условия для переговоров могут закончиться тем, что Дональд Трамп снова поставит Владимира Зеленского на место.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы можем сколько угодно говорить, что нас не устраивает замораживание по линии разграничения, но таковы реалии на земле. Игнорировать их не получится. Если бы мы владели стратегической инициативой, и ВСУ наступали, то да, в полном основании можно было бы говорить, что нас не устраивает. Но у нас ситуация другая. Мы последовательно, каждый день, пусть там хоть село, несколько квадратных километров, теряем. Это не катастрофа, но враг владеет стратегической инициативой на поле боя», – сказал Золотарев.