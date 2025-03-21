Мы проиграли на поле боя. Придется принимать условия США – киевский политолог

Константин Серпилин.  
21.03.2025 10:39
  (Мск) , Москва
Просмотров: 904
 
Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Попытки Киева диктовать условия для переговоров могут закончиться тем, что Дональд Трамп снова поставит Владимира Зеленского на место.

Об этом в эфире видеоблога UkrLife заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Попытки Киева диктовать условия для переговоров могут закончиться тем, что Дональд Трамп снова поставит...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Мы можем сколько угодно говорить, что нас не устраивает замораживание по линии разграничения, но таковы реалии на земле. Игнорировать их не получится. Если бы мы владели стратегической инициативой, и ВСУ наступали, то да, в полном основании можно было бы говорить, что нас не устраивает. Но у нас ситуация другая. Мы последовательно, каждый день, пусть там хоть село, несколько квадратных километров, теряем. Это не катастрофа, но враг владеет стратегической инициативой на поле боя», – сказал Золотарев.

«Особенно на фоне поражения в Курской области. Да, оно не закончилось полной катастрофой, но, к сожалению, одни из наиболее боеспособных бригад ВСУ в плане подготовки и оснащенности техникой в Курской области попросту сточились. С весьма непонятными и мутными целями. Ну, Владимир Александрович говорит о том, что все цели достигнуты, а мне они непонятны, что это были за цели.

Поэтому мечтать о том, что мы можем, как накануне встречи в Овальном кабинете, бить себя в грудь, а потом будет разговор, извинения, и приход на те позиции, которые диктует, скажем так, старший партнер», – добавил он.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить