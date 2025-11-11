Мы приближаемся к российско-американской сделке на высшем уровне – украинский политолог

До выборов в конгресс президенту США нужно продемонстрировать какие-то позитивные результаты на российском направлении.

Об этом в беседе с журналистом Вадимом Герасимовичем заявил киевский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Эксперт считает, что для Дональда Трампа будет лучше провести встречу с Владимиром Путиным, чтобы не расписываться в провале дипломатии.

«Я не хочу прогнозировать, но я думаю, что мы подходим всё ближе и ближе к американо-российской сделке. Эта сделка критически нужна Трампу до выборов в конгресс, чтобы она заработала где-то с апреля летом. Хотя бы что-то символическое надо сделать до выборов в конгресс. Путину она не столь нужна, хотя ситуация в экономике, в энергетике тоже тяжелейшая в России. Но он не связан с датами, он привязан к ресурсам, а Трамп привязан к датам.

Поэтому, я думаю, что мы приближаемся к сделке. Не факт, что эта сделка будет реализована, воспринята, поддержана Европой и Украиной, но мы приближаемся постепенно все равно к сделке», – полагает Бортник.