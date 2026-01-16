Мы полностью солидарны с Данией! — Франция ополчилась против планов США на Гренландию
Франция отправила военных на учения в Гренландию, чтобы показать свою солидарность с Данией, у которой США хотят отобрать этот остров. Париж заявляет, что сейчас задача Евросоюза – укреплять свою безопасность, чтобы создавать опору в НАТО.
Об этом на пресс-конференции в Латвии заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Укрепление обороноспособности Европы в этом отношении является стратегически неотложной задачей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе.
Следующие многолетние финансовые рамки, о которых мы говорили на период 2028−2034, должны соответствовать этим амбициям. В условиях ухудшения ситуации в области безопасности у европейцев нет другого выбора, кроме как взять свою судьбу в свои руки! Стратегически самодостаточная Европа — это более сильная Европа!», – вещал француз.
«Да, мы должны продолжать укреплять европейскую опору в НАТО. Европейские государства-члены Альянса должны полностью выполнять свои обязательства в качестве союзников, имея при этом возможность действовать сообща самостоятельно в свою защиту. Европейский Союз должен взять на себя свою стратегическую ответственность, в частности, в пространствах, которые формируют нашу коллективную безопасность.
И именно в этом духе Европейский Союз должен внести свой полный вклад в Гренландию, где Франция участвует на совместных военных учениях «Арктическая выносливость» по просьбе Дании.
Из Риги я четко говорю, что Европейский Союз несет стратегическую ответственность за Гренландию, потому что безопасность Арктики неотделима от нашей. Участвуя в учениях «Арктическая выносливость», Франция и ее партнеры принимают осознанный выбор и солидарность с Данией», — заявил Барро.
