Мы полностью солидарны с Данией! — Франция ополчилась против планов США на Гренландию

Франция отправила военных на учения в Гренландию, чтобы показать свою солидарность с Данией, у которой США хотят отобрать этот остров. Париж заявляет, что сейчас задача Евросоюза – укреплять свою безопасность, чтобы создавать опору в НАТО.

Об этом на пресс-конференции в Латвии заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Укрепление обороноспособности Европы в этом отношении является стратегически неотложной задачей, как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Следующие многолетние финансовые рамки, о которых мы говорили на период 2028−2034, должны соответствовать этим амбициям. В условиях ухудшения ситуации в области безопасности у европейцев нет другого выбора, кроме как взять свою судьбу в свои руки! Стратегически самодостаточная Европа — это более сильная Европа!», – вещал француз.