«Мы переходим к боевой готовности»: Стармер провел линию фронта через Британию

Елена Острякова.  
02.06.2025 14:38
  (Мск) , Москва
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Великобритания, Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия


Британский премьер Кир Стармер лицемерно обвинил в экономических проблемах своей страны Россию.

Об этом он заявил сегодня на военной судоверфи в Глазго, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Британский премьер Кир Стармер лицемерно обвинил в экономических проблемах своей страны Россию. Об этом...

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«Сегодняшняя линия фронта, если хотите, проходит здесь. Угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся, серьезней, ближе и непредсказуемей, чем когда-либо со времен «холодной войны». Мы сталкиваемся с войной в Европе, новыми ядерными угрозами и кибератаками, растущей агрессией России в наших водах, в нашем небе. Их безрассудные действия повышают стоимость жизни здесь, дома, создавая экономические трудности и нанося удар по работающим людям», – сказал Стармер.

Он объявил о самом большом увеличении расходов «на оборону» со времен окончания Второй мировой войны – до 2,5% ВВП к 2027 году, затем – до 3%.

«Во-первых, мы переходим к боевой готовности как основной цели наших вооруженных сил. Когда нам напрямую угрожают государства с самыми передовыми вооруженными силами, самый эффективный способ их сдержать – быть готовыми. Показать им, что мы готовы и обеспечить мир силой», – заявил британский премьер.

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