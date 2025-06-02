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Британский премьер Кир Стармер лицемерно обвинил в экономических проблемах своей страны Россию.

Об этом он заявил сегодня на военной судоверфи в Глазго, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сегодняшняя линия фронта, если хотите, проходит здесь. Угроза, с которой мы сейчас сталкиваемся, серьезней, ближе и непредсказуемей, чем когда-либо со времен «холодной войны». Мы сталкиваемся с войной в Европе, новыми ядерными угрозами и кибератаками, растущей агрессией России в наших водах, в нашем небе. Их безрассудные действия повышают стоимость жизни здесь, дома, создавая экономические трудности и нанося удар по работающим людям», – сказал Стармер.

Он объявил о самом большом увеличении расходов «на оборону» со времен окончания Второй мировой войны – до 2,5% ВВП к 2027 году, затем – до 3%.