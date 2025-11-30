Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина будет добиваться от США исключения из «мирного плана» ключевых для России пунктов, чтобы потом обвинить Москву в «недоговороспособности».

Такую стратегию в эфире киевской телеведущей-нацистки Янины Соколовой озвучил депутат Верховной рады, соросенок Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Когда враг поймёт, что план Трампа из плана капитуляции превращается во что-то более-менее адекватное, то начнёт снова играть в историю с затягиванием времени или повышением ставок. Ничего для нас нового. В быстрый результат, когда все стороны согласятся, я не верю. Мы можем сблизить наши позиции с США, благодаря нашим партнёрам. Но я абсолютно не верю, что США готовы додавливать врага санкциями. А враг, соответственно, будет ждать дальнейшего развития на фронте, где у него бывают некоторые тактические достижения», – жаловался Железняк.

«Ты понимаешь, что сейчас разрушил мечты многих людей, которые верили в подписание этого соглашения», – уточнила ведущая.