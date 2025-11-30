«Мы никогда не согласимся на отказ от территории или от НАТО» – укро-депутат
Украина будет добиваться от США исключения из «мирного плана» ключевых для России пунктов, чтобы потом обвинить Москву в «недоговороспособности».
Такую стратегию в эфире киевской телеведущей-нацистки Янины Соколовой озвучил депутат Верховной рады, соросенок Ярослав Железняк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Когда враг поймёт, что план Трампа из плана капитуляции превращается во что-то более-менее адекватное, то начнёт снова играть в историю с затягиванием времени или повышением ставок. Ничего для нас нового.
В быстрый результат, когда все стороны согласятся, я не верю. Мы можем сблизить наши позиции с США, благодаря нашим партнёрам.
Но я абсолютно не верю, что США готовы додавливать врага санкциями. А враг, соответственно, будет ждать дальнейшего развития на фронте, где у него бывают некоторые тактические достижения», – жаловался Железняк.
«Ты понимаешь, что сейчас разрушил мечты многих людей, которые верили в подписание этого соглашения», – уточнила ведущая.
«Если людям нужна надежда – это не тот формат интервью. Таким торговал Арестович. А у нас трезвая оценка.
Но сдача территорий невозможна технически. Я не представляю, кто может отдать такой приказ. Не вижу, как это может произойти в ближайшие годы.
Потому что для меня это звучит следующим образом: в Мариуполь я никогда больше не приеду, и на могилу отца больше никогда не схожу. Так что это невозможно, даже президент на такое никогда не пойдёт.
Также невозможно исключить из Конституции пункт про НАТО – ну не будет для этого 300 голосов. Это абсолютно нереалистическая история», – подытожил сливной бачок Сороса.
