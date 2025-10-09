Мы не можем защитить электростанции от ударов – экс-министр энергетики

Игорь Шкапа.  
09.10.2025 13:50
  (Мск) , Киев
Просмотров: 595
 
Украина, Энергетика


Несмотря на то, что Украина готовилась, она входит в предстоящую зиму без запаса прочности, необходимого, чтобы пережить российские удары по энергетике.

Об этом в эфире телеканала «Эспресо» заявил экс-министр энергетики Украины Иван Плачков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Массированные удары по объектам энергетики. Мы знаем, что входим в этот отопительный сезон без запаса прочности, хотя почти всё было подготовлено до его начала. Мы могли бы обеспечить электроэнергией, обеспечить теплом и так далее. Но теперь тактика ударов по объектам энергетической инфраструктуры немного изменилась», – сказал Плачков.

Он объяснил, что теперь ВС РФ бьют по подстанциям более низкого напряжения, что лишает Украину возможности передавать электроэнергию в обесточенные регионы.

«Если повреждена подстанция 110 кВ или подстанция 3 кВ, это гораздо серьёзнее. Поэтому многие такие объекты были повреждены – Сумы, Харьков, Чернигов», – говорит экс-министр.

По его словам, восстановление этих подстанций идет, но это занимает длительное время, а потому вводятся графики отключений.

Кроме того, говорит он, продолжаются удары по объектам генерации, отмечая, что защитить эти объекты практически невозможно – слишком долгое время занимает строительство защитного сооружения.

«И это не стопроцентная гарантия, что защита будет максимально эффективной», – резюмировал Плачков.

