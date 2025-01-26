«Мы не можем победить Украину по очкам – только нокаут» – Сладков

Тот, кто будет восстанавливать оставшееся от Украины образование после войны, тот и будет им управлять.

Об этом на канале «Ваши Новости» заявил военкор Александр Сладков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«У него [Путина] ответственность ещё выше, он обладает большим количеством знаний о ситуации, и не все они сопутствующие, а большинство – отягощающие всю схему принятия решений. А воевать надо, а люди гибнут, а кто на производстве будет работать, а что мы будем делать с бандами «Чёрная кошка» после войны, состоящими из ветеранов СВО, к примеру. Социальная система заработает или нет в отношении ветеранов. А что делать с армией? Получали по 300 колов, а сейчас будут получать меньше. Мы, рассчитывая на то, что у нас мысли одинаковы с людьми, которые принимают решения, нам очень сложно, мы хотим другого. Я хочу русские военные базы на границе со странами-соседями Украины, чтобы режим был снова родственный нам. Родственники, бывает, и со скрежетом в зубах общаются. Я бы хотел, чтобы по Днепр – это была Россия, чтобы Чёрное море было нашим, а не британским – ну, не будет оно украинским, база уже стоит английская. …Капитуляция, перевыборы через год. Но тут вопрос, я тут так лихо размахался, а восстанавливать как? У нас федеральный проект БАМ – целый героический путь страны, а Украину как? А восстановят другие – значит, другие будут управлять. Сложный вопрос», – рассуждал Сладков.