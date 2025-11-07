Мы не давали Трампу денег на ядерные испытания – конгрессмен

Анатолий Лапин.  
07.11.2025 16:15
  (Мск) , Киев
Просмотров: 153
 
Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, США, Украина, ЯО


У США и без учета продолжающегося шатдауна нет денег на то, чтобы проводить ядерные испытания, о которых уже неоднократно заявил президент Дональд Трамп. Более того, до конца так и не ясно, что именно он имел в виду.

Об этом в рамках дискуссии в Атлантическом совете (нежелательная в РФ организация) заявил конгрессмен-демократ, бывший глава Комитета Палаты представителей по вооружённым силам Адам Смит, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У США и без учета продолжающегося шатдауна нет денег на то, чтобы проводить ядерные...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Как только Дональд Трамп объяснит нам, что он подразумевает под ядерными испытаниями, это будет гораздо более интересный разговор. Так что нет, на это не выделено никаких денег.

И имейте в виду, что для тех, кто гораздо умнее меня и разбирается в ядерных технологиях, мы вроде как тестируем их. Есть компьютерные модели, знаете, как там обстоят дела с ураном.

Но мы не просто так перестали испытывать наш ядерный арсенал в 1991 или 1992 году и сказали: «Боже, надеюсь, это сработает». Есть процесс технологической проверки, который не требует взрывов и распространения ядерных отходов повсюду», – утверждал Смит.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить