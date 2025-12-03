Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО будет продолжать поддержку бандеровской Украины, не обращая внимания на доводы руководства России. Об этом на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы хотим, чтобы война закончилась, но при этом Украина должна сохранить свой суверенитет, и чтобы Россия больше никогда не нападала на Украину. Сейчас идут переговоры. Я уже давно перестал комментировать Лаврова, Путина или Пескова. Я встречался с ними, когда был премьер-министром Нидерландов, и могу вас заверить, что пусть они говорят, а мы не будем реагировать на их слова», – сказал Рютте.