«Мы научим весь мир жить без российских нефтепродуктов» – в Киеве нагло просят ещё Гераней

Вадим Москаленко.  
20.10.2025 21:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 273
 
Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Если ещё в 2021 году об американском топливе из украинских колонок было невозможно и подумать, то сегодня это обыденность.

Об этом на энергетическом форуме в Киеве заявил директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Слева на слайде это 21-й год – долгая-долгая полоса «Россия – Беларусь». И правый сектор, жёлтым, это то, где берём сегодня. Нет зависимости от одного источника, более равномерные поставки. Основные поставщики – южное направление. Это порты Румынии, в основном, и Польша тоже. Под Польшей мы подразумеваем и транзит Германии, и Литва транзит, собственные польские порты и польское производство.

Если в 2021 г. у нас было 24 страны-производителя горючего, которое поставлялось на Украину, то, например, с 2022 года их уже было 47. Война заставила нас построить более диверсифицированный и более надёжный рынок без зависимости от одного источника. То есть мы первые показали миру, что без российского топлива можно жить», – вещал Куюн.

«Наиболее экзотические поставки зафиксированы из Катара дизтоплива, из Саудовской Аравии. Например, топливо из США – это вообще обыденность. Сказал бы кто-то мне в 2021 году, что мы будем продавать в колонках горючее из США – никогда бы не поверил! Сейчас оно постоянно есть на рынке. Пожалуйста, невозможное возможно», – хвастался укро-деятель.

Метки: , ,

