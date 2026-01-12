Мы наблюдаем превращение Трампа из президента в императора – американист

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Дональд Трамп превращается в самовлюблённого диктатора, окружающего себя придворными лизоблюдами.

Об этом в беседе с политологом-международником Алексеем Наумовым заявил журналист-иноагент Александр Шелест, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сам Трамп себя ведет достаточно скверно. Собирает этих нефтяников, посреди встречи встает, делает вид, что он там не был и ни разу не видел эти двери, что он перестраивает Белый дом. И все ему подхихикивают, гривой машут. Очень уж это не похоже на мощную политику, на гегемона. Такое ощущение, что все просто стелятся перед стариком за наследство. Знаете, как вот от деда останется большая трешка в центре Москвы, и все пытаются его уважить. Весь бизнес, и всё окружение подхихикивают и поддакивают Трампу», – возмутился Шелест.

Американист Алексей Наумов добавил, что Трамп постепенно превращается в самовлюблённого диктатора.

«Вы частично правы, на мой взгляд, но это не значит, что это эксклюзивные вещи. Очевидно, что Трамп обладает огромной властью, огромной мощью не только как президент США, но и как президент Трамп. Он в своих руках сосредоточил больше власти, чем была у того же Байдена, потому что он там плюет на некоторые судебные решения. Он действительно в Венесуэле действует совершенно односторонне. Он не то что не спрашивает у Конгресса разрешения, он даже не спрашивает, как ей управлять. Буквально сам себя назначает, Рубио там назначает. Мы видим, как он авторитаризуется, становится больше похожим на диктатора», – сказал Наумов.