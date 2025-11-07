Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Фронт на Украине стоит на пороге решающей битвы – к западу от Покровска у Украины нет серьезных укреплений, а Россия давит в том числе и в других местах.

Об этом в интервью Welt заявил генерал бундесвера в отставке Роланд Катер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

