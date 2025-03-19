«Мы могли сказать: Россия ты не можешь быть в интернете» – бывший американский чиновник

Елена Острякова.  
19.03.2025 19:59
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Дзен, Интернет, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


США не воспользовались тем, что интернет был создан на их территории, – в борьбе против России и Китая.

Об этом бывший замминистра финансов США Адам Шубин заявил в Атлантическом совете, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

США не воспользовались тем, что интернет был создан на их территории, – в борьбе...

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«Например, организация, которая предоставляет интернет-адреса для всемирной паутины, была американской компанией. Интернет был создан минобороны США и расположен в Соединенных Штатах. У нас была географическая юрисдикция над ним. Какое-то время он был под контролем правительства США. Мы могли бы сказать: Россия, ты не можешь быть в интернете», – рассуждал Шубин.

Он также напомнил, что штаб-квартира ООН находится в Нью-Йорке, и США имеют возможность не выдавать визы неугодным дипломатам.

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