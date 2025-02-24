Мы многое поняли за три года СВО – Новичков

Катя Добрина.  
24.02.2025 21:25
  (Мск) , Севастополь
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


За три года СВО Россия достигла многого, особенно в плане осознания себя, своих возможностей и пути развития.

Такое мнение в эфире «Первого севастопольского» высказал депутат Госдумы Николай Новичков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

За три года СВО Россия достигла многого, особенно в плане осознания себя, своих возможностей...

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«Конечно, мы не думали, что конфликт будет таким длительным, может быть даже затянувшимся. 3 года – огромный период нашей с вами жизни. Но оглядываясь сейчас, понимаешь, что всё было не зря. И если бы конфликт завершился через несколько дней или недель, фундаментальные изменения не произошли бы в нашем обществе. А они, хочется верить, всё-таки имеют место быть.

Я имею в виду и отношение людей к друг другу, отношение к Западу и отношения с ближайшими соседям, в том числе Белоруссией и Казахстаном. Самое главное, что мы научились рассчитывать только на себя. И разговоры про технологический суверенитет, про импортозамещение, про суверенную экономику стали реальностью», – отметил он.

Депутат добавил, что только благодаря СВО удалось принять закон «О северном завозе», который ждали почти 30 лет, пока «восточные ворота» не стали главными и единственными в грузообороте и внешней торговле.

«Мы поняли, что у нас есть надёжные партнёры, а есть ненадёжные, которые были когда-то партнёрами, и есть откровенные враги. А есть те, кто нас ненавидят. Поэтому, если хотите, осознание самих себя произошло благодаря СВО. Закончился этот процесс – однозначно нет», – заключил Новичков.

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