«Мы идём на Киев» – в ВСУ объявили о готовности выступить против Зеленского

Сергей Вредников.  
09.03.2025 16:40
  (Мск) , Донецк
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Беспорядки, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Часть подразделений ВСУ уже готовы выступить в поход на Киев против диктатуры Зеленского.

Видеообращение ВСУшника опубликовано в телеграм-канале «Канал фронт», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Часть подразделений ВСУ уже готовы выступить в поход на Киев против диктатуры Зеленского. Видеообращение...

«Мой позывной – «Лесник». Я – один из командиров спецподразделений 95 отдельно десантно-штурмовой бригады ВСУ. Проливаю кровь за нашу великую Украину с августа 2014 года.

11 лет мы бьёмся с сепарами, орками и другой нечистью ради нашей страны. Мы каждый раз приходим, когда страна нас просила, гибли за неё в Донецком аэропорту, Дебальцево, уничтожали врагов в Авдеевке. Не жалели ни себя, ни свои семьи.

И в этот час Украина в опасности. Причина – предательство со стороны президента Зеленского и его правительства. Самое важное в жизни для меня и моих побратимов – это Украина», – разводил пафос ВСУшник.

«Мы не согласны с тем, что её длят Америка и Россия. Я сам выбрал путь защитника Украины, но иногда приказы противоречат самой сути защиты Украины. И сегодня именно этот случай.

Я призываю каждого защитника нашей нэньки взять в руки оружие, ради чего проливается кровь миллионов украинцев, о, чем правительство Украины разменивается ради сохранения своей шкуры.

95 бригада вместе с другими подразделениями ВСУ готовы выступить против Зеленского и его приспешников ради славы Украины и предотвращения её раздела.

Мы идём на Киев с целью защитить нашу страну и наши семьи. Только украинские солдаты и народ имеют право решать судьбу Украины», – пообещал «Лесник».

Авторы «Канала Фронт» считают, что основной причиной недовольства ВСУ может быть плачевное положение дел на фронте и образующийся котёл в Курской области.

«Приходят подобные сообщения уже от украинских военнослужащих. Может ли это быть началом серьезных возмущений в армии? Посмотрим, но учитывая последние события в Курской области, вполне может быть», – написали в блоге.

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