Мы должны организовать акции против поддержки Украины, – депутат Бундестага

Немецкая оппозиция планирует организацию акций протеста против антироссийской политики и вооружения Украины.

Об этом в эфире видеоблога Westend Verlag заявила депутат Бундестага, один из лидеров Союза Сары Вагенкнехт Севим Дагделен, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очень важно, чтобы мы организовали в Германии акцию протеста против этой политики войны и нападения на социальное государство [подразумевается рост цен и сокращение льгот из-за поддержки Украины] . В последние недели произошли обнадеживающие события – более 150 тысяч человек вышли на улицы против геноцида в Газе, против поставок оружия Украине. Я считаю, что это очень важно, но мы должны стать больше, более эффективными», – заявила Дагделен.

По словам политика, хоть она и придерживается левых взглядов, но готова объединяться и с правыми из «Альтернативы для Германии», чтобы добиться общей цели: