Мы бессильны против Путина. Украине не победить Россию, – стенания НАТОвки

Анатолий Лапин.  
22.08.2025 10:36
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1040
 
Дзен, НАТО, Политика, Россия, Украина


Ни у ЕС, ни даже у США нет сил, чтобы справиться с Владимиром Путиным. О победе Украины над Россией на поле боя речь уже не идёт.

Об этом в эфире телеканала «Al Arabiya English» заявила бывший зампомощника генсека НАТО Стефани Бабст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ни у ЕС, ни даже у США нет сил, чтобы справиться с Владимиром Путиным....

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Главная стратегическая проблема, с которой мы все сталкиваемся, включая президента Трампа и наших европейских лидеров, заключается в том, как справиться с безжалостным агрессором, человеком, который шантажирует вас ядерным оружием, терроризирует людей в другой стране, меняет баланс сил в сфере безопасности. Как с ним справиться?

Я потеряла всякую надежду. Ни в США, ни в Европе нет решимости, нет сил, чтобы дать отпор, сдержать, привлечь президента Путина к ответственности, чтобы помочь Украине победить российские войска.

К сожалению, мы оставили это позади. Сейчас все говорят о том, как мы можем договориться с президентом Путиным, как мы можем, скажем так, наладить диалог», – сокрушается Бабст.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить