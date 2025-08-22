Мы бессильны против Путина. Украине не победить Россию, – стенания НАТОвки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Ни у ЕС, ни даже у США нет сил, чтобы справиться с Владимиром Путиным. О победе Украины над Россией на поле боя речь уже не идёт.

Об этом в эфире телеканала «Al Arabiya English» заявила бывший зампомощника генсека НАТО Стефани Бабст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.