Мы бессильны против Путина. Украине не победить Россию, – стенания НАТОвки
Ни у ЕС, ни даже у США нет сил, чтобы справиться с Владимиром Путиным. О победе Украины над Россией на поле боя речь уже не идёт.
Об этом в эфире телеканала «Al Arabiya English» заявила бывший зампомощника генсека НАТО Стефани Бабст, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Главная стратегическая проблема, с которой мы все сталкиваемся, включая президента Трампа и наших европейских лидеров, заключается в том, как справиться с безжалостным агрессором, человеком, который шантажирует вас ядерным оружием, терроризирует людей в другой стране, меняет баланс сил в сфере безопасности. Как с ним справиться?
Я потеряла всякую надежду. Ни в США, ни в Европе нет решимости, нет сил, чтобы дать отпор, сдержать, привлечь президента Путина к ответственности, чтобы помочь Украине победить российские войска.
К сожалению, мы оставили это позади. Сейчас все говорят о том, как мы можем договориться с президентом Путиным, как мы можем, скажем так, наладить диалог», – сокрушается Бабст.
