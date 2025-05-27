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Недавние массированные удары беспилотниками и ракетами по Киеву были успешными, потому что украинская власть отправила мобильные группы ПВОшников в качестве штурмовиков на фронт.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом активный АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он также раскритиковал решение сбивать дешевые российские дроны дорогими и дефицитными ракетами к ЗРК «Пэтриот».