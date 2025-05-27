Мы бьем по мелким мухам дорогой доской! – экс-боевик Мосийчук

Анатолий Лапин.  
27.05.2025 16:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Недавние массированные удары беспилотниками и ракетами по Киеву были успешными, потому что украинская власть отправила мобильные группы ПВОшников в качестве штурмовиков на фронт.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом активный АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Недавние массированные удары беспилотниками и ракетами по Киеву были успешными, потому что украинская власть...

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Он также раскритиковал решение сбивать дешевые российские дроны дорогими и дефицитными ракетами к ЗРК «Пэтриот».

«Зачем задействовать доску, чтобы убить муху? Выстреливали, нет зарядов, все меньше и меньше. Теперь на Киев, на другие города спокойно летят ракеты, спокойно летят «Шахеды».

Вторая проблема, которую я также считаю диверсией зеленых гнид (команды Зеленского) – они в штурмовые подразделения отправили бойцов противовоздушной обороны. Они вообще в штурмовые подразделения отправляют всех специалистов. А потом некому двигатель починить, еще какую-то необходимую функцию выполнить.

И так же с противовоздушной обороной. А как она может работать, если нет стрелков, бойцов, операторов противовоздушных систем? Теперь спокойно залетают «Шахеды», спокойно уничтожают целые заводы, и так далее», – переживал нацист.

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