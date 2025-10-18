МВФ требует от Украины девальвировать гривну

Международный валютный фонд требует, чтобы Украина обесценила свою национальную валюту.

Об этом сообщает американское агентство «Блумберг», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«На Нацбанк оказывается давление со стороны МФВ, который требует девальвировать национальную валюту истощенной войной страны», – сообщает агентство.

При этом в материале указывается, что реализация этого требования грозит «спровоцировать инфляцию, которая может уничтожить финансовую подушку».

Впрочем, киевские источники заверяют, что Украина на будет сопротивляться до последнего этой мере, чтобы не будоражить и без того уставшее от тягот войны общество.

«Чиновники Нацбанка сопротивляются такому шагу, ссылаясь на риски для инфляции и общественных настроений», – пишет «Блумберг.

При этом отмечается, что пространство для маневров у Киева в этом вопросе ограничено, поскольку Украина тотально зависит от кредиторов».

В настоящее время вопрос девальвации гривны обсуждается в ходе закрытых переговоров.

Напомним, что Украина сейчас испытывает острый дефицит финансов, дефицит которых МВФ и предлагает восполнить за счет девальвации.