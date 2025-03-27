Муха не пролетит: режим Молдовы зачистит политическое поле к парламентским выборам

В Молдове объявили, что парламентские выборы пройдут осенью. Полномочия законодательного органа нынешнего созыва истекают 26 июля 2025 года, и выборы по закону должны быть организованы в течение трех месяцев после этого, то есть не позднее 26 октября. Власти решили провести голосование попозже – к нему нужно успеть подготовиться.

В частности, уже идет работа над поправками «о борьбе с иностранным вмешательством в выборы и дестабилизацией страны», началась зачистка электорального поля. Свежие решения молдавской власти комментирует в интервью «ПолитНавигатору» политолог Александр Кориненко.

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ПолитНавигатор: Спикер парламента Молдовы Игорь Гросу соообщил, что парламентские выборы состоятся не летом, а осенью. Почему решили оттянуть старт кампании? Правящей команде нужно время для каких-то предвыборных проектов?



Александр Кориненко: Правящая партия хочет, чтобы люди забыли про сложный отопительный сезон. Необходимо время, чтобы частично улучшить жизнь людей на европейские деньги, тем более, чтобы был одобрен транш от ЕС на 1,9 млрд. евро. Открыть для русскоязычных новый телевизионный канал Молдова 3, который будет заниматься исключительно пропагандой в пользу правящей партии. И самое главное – диаспора осенью будет находиться после отпусков на рабочих местах, так что время в этом плане выбрано удачно.

ПолитНавигатор: На днях уже заседал Высший совет безопасности по вопросу безопасности избирательного процесса. Решено усилить мониторинг информационного пространства, бороться с «незаконным финансированием партий». Похоже, кампания будет жесткой, и у PAS муха не пролетит?

Александр Кориненко: Абсолютно верно, к осени необходимо зачистить все избирательное поле. Все неугодные партии и политики будут отстранены от избирательного процесса. Как я понимаю, на это есть карт-бланш от европейских структур.

ПолитНавигатор: Накануне в кишиневском аэропорту задержали башкана Гагаузии Евгению Гуцул, которая направлялась в Стамбул по служебной необходимости. Ее подозревают в предвыборных нарушениях в ходе кампании 2023 года. На днях был вынесен жесткий судебный приговор в отношении парламентария Александра Нестеровского, ожидается приговор в отношении его коллеги по фракции «Победа» Ирины Лозован. Власти уже начали борьбу с оппозицией?

Александр Кориненко: Да. Сейчас делается все, чтобы не допустить блок «Победа» к выборам – и уничтожить любое влияние Илана Шора на избирательный процесс в Молдове. Гагаузия не может быть дружественной к нынешнему центру, поэтому важно, чтобы там было нейтральное руководство к нынешним властям, а таких политиков найти можно. В Гагаузии есть уже много недовольных групп Евгенией Гуцул.

ПолитНавигатор: В Гагаузии местные жители вышли на митинг в поддержку башкана. Ситуация в автономии может накалиться?

Александр Кориненко: Ситуация может накалиться, но не будет критичной для Кишинева. Уверен, что есть в автономии внутренние силы, которые купируют этот процесс, ведь выбрали именно нынешний момент, хотя долго затягивали. Думаю, что власти внимательно проанализировали ситуацию, чтобы не допустить критического момента в автономии.

ПолитНавигатор: Публикуют данные опросов, согласно которым в парламент Молдовы проходят партии PAS, ПСРМ и «Наша партия», а также блоки «Победа» и «Альтернатива», причем PAS берет большее количество мест в парламенте, но парламентского большинства уже не получает. По силам ли оппозиции будет составить конкуренцию партии власти при том, что серьезной внешней поддержки у PAS уже, вероятно, не будет?

Александр Кориненко: Я бы не доверял социологическим опросам, еще никогда они не оказывались правы по предвыборным раскладам. Доказательство тому – прошедшие президентские выборы и референдум, где Майе Санду пророчили убедительную победу в первом туре.

Конечно, у оппозиции есть возможность поймать протестную волну и не допустить того, чтобы партия PAS взяла большинство. Самая большая проблема для оппозиции – это голоса диаспоры, которые могут принести PAS дополнительно 15–20 мандатов, а учитывая, что у нее есть ядро избирателей в стране, то будет достаточно получить 30–35 мандатов внутри Молдовы, чтобы прибавить их к голосам диаспоры и сохранить власть.

Надо учитывать и то, что блок «Победа», скорее всего, к выборам не допустят, эти голоса отойдут оппозиции, но кому? К тому же оппозиционных партий много, а это создает опасность рассеивания голосов и укрепления представительства тех партий, которые получат проходной, но малый процент голосов избирателей.

ПолитНавигатор: Майя Санду демонстративно уже пятый месяц не принимает верительные грамоты у нового российского посла Олега Озерова. Почему это происходит? Кишинев готовит какой-то скандал?

Александр Кориненко: Кишинев пытается быть святее папы римского. Важно показать союзникам нынешней власти – Брюсселю и Киеву – пренебрежение к Российской Федерации, хотя это нарушает нормы Венской конвенции о дипломатических отношениях. При этом молдавский МИД позволяет себе вызывать Олега Озерова в МИД в качестве главы дипломатической миссии. Кроме того, дает повод маргинальным политикам критиковать посла, добросовестно исполняющего свою миссию.

ПолитНавигатор: Какие внешние факторы могут повлиять на ход предвыборной кампании в Молдове? Например, президентские выборы в Румынии, сближение Вашингтона с Москвой?

Александр Кориненко: Самый большой кошмар для Санду и ее команды – это нормализация отношений Москвы и Вашингтона и перемирие на Украине. Канет в лету их страшилка о российской угрозе, хотя они будут всячески снова раздувать ее перед выборами. Пока еще нет в Кишиневе и посла США, а также неизвестно, с каким месседжем приедет в Кишинев представитель Госдепа. Это единственное, что может перевернуть предвыборный расклад, который составила правящая партия.