Мовный омбудсмен требует законодательно запретить русский язык на переменах

Вадим Москаленко.  
19.11.2025 18:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 286
 
геноцид, Дзен, Мова, Нацизм, Образование, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина


Пока требовать от школьников говорить на переменах только на «мове»  – это действительно по закону нарушение языковых прав, и данную недоработку нужно срочно исправлять.

Об этом в интервью «Радио Свобода» (нежелательная организация в РФ, иноагент) заявила уполномоченная «по защите государственного языка», шпрехенфюрер Елена Ивановская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Урок – да, здесь превалирует «державная мова», но перерыв – это уже якобы не процесс, а среда [личное время] – да. И как раз самое время, или даже этот процесс немного запоздал, чтобы проголосовать и дать учителям вот этот дополнительный инструмент, где они бы могли в полный голос требовать от детей коммуницировать в образовательном пространстве на государственном языке.

Потому что без такого инструмента, например, к нам приходили жалобы от самих учителей. Потому что когда они делают замечание ученику, что он говорит на перерыве на языке страны-агрессора, здесь возникает определённый конфликт с родителями. Родители приходят и начинают обвинять учителя в том, что он нарушает языковые права их детей. Потому что коммуникация на перерыве – это частная сфера», – рассуждала Ивановская.

Она подчеркнула, что нужен законодательный инструмент.

«Это не решит окончательно проблемы, но даст дополнительные возможности и руководителям школ, и учителям», – добавила шпрехенфюрер.

