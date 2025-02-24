Москве предложили выдернуть «вилку из розетки» режима Зеленского
Россия должна готовиться к военному конфликту с НАТО, несмотря на нынешнюю миролюбивую риторику властей США.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный редактор «Российского военного ежегодника 2025», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.
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Он считает, что в целом Россия выдержала испытание СВО, а ВС РФ качественно выглядят иначе, чем это было три года назад.
«Произошло это за счет правильного целеполагания и учета как наших успехов, так и анализа и исправления вскрывшихся проблем. В настоящее время российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в 2024 году освобождено 189 населенных пунктов. Мы наступаем, противник, ожесточенно огрызаясь, оставляет занимаемые позиции и отступает», – сказал Коротченко в интервью «Московскому комсомольцу».
При этом убежден, что следует усилить и интенсифицировать ракетные и воздушные удары по ключевым объектами критической инфраструктуры противника.
«Прежде всего – по объектам электроэнергетики. Если, образно говоря, выдернуть «вилку из розетки» – лишенный электричества и света режим Зеленского рухнет; система государственного и военного управления Украины просто не сможет функционировать, встанут военные производства, транспорт и логистика», – говорит эксперт.
При это он подчеркивает, что круг решаемых российским военным ведомством задач гораздо шире, чем рамки собственно СВО.
«Вооруженные силы Российской Федерации должны быть готовы к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Даже если Кремлю удастся выстроить сбалансированные отношения с командой 47-го президента США Дональда Трампа, через четыре года в Белом доме будет новый хозяин. Да и отталкиваться в определении возможных планов наших геополитических и военных противников мы должны не из их текущих намерений определенных кругов западной элиты, а исходя из оценки общего военного потенциала и силовых возможностей коллективного Запада», – подчеркнул Коротченко.
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