Москве предложили выдернуть «вилку из розетки» режима Зеленского

Олег Кравцов.  
24.02.2025 09:49
  (Мск) , Москва
Просмотров: 20
 
Дзен


Россия должна готовиться к военному конфликту с НАТО, несмотря на нынешнюю миролюбивую риторику властей США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный редактор «Российского военного ежегодника 2025», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Россия должна готовиться к военному конфликту с НАТО, несмотря на нынешнюю миролюбивую риторику властей...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Он считает, что в целом Россия выдержала испытание СВО, а ВС РФ качественно выглядят иначе, чем это было три года назад.

«Произошло это за счет правильного целеполагания и учета как наших успехов, так и анализа и исправления вскрывшихся проблем. В настоящее время российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в 2024 году освобождено 189 населенных пунктов. Мы наступаем, противник, ожесточенно огрызаясь, оставляет занимаемые позиции и отступает», – сказал Коротченко в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом убежден, что следует усилить и интенсифицировать ракетные и воздушные удары по ключевым объектами критической инфраструктуры противника.

«Прежде всего – по объектам электроэнергетики. Если, образно говоря, выдернуть «вилку из розетки» – лишенный электричества и света режим Зеленского рухнет; система государственного и военного управления Украины просто не сможет функционировать, встанут военные производства, транспорт и логистика», – говорит эксперт.

При это он подчеркивает, что круг решаемых российским военным ведомством задач гораздо шире, чем рамки собственно СВО.

«Вооруженные силы Российской Федерации должны быть готовы к любому развитию обстановки в среднесрочной перспективе, включая возможный военный конфликт с НАТО в Европе в ближайшее десятилетие. Даже если Кремлю удастся выстроить сбалансированные отношения с командой 47-го президента США Дональда Трампа, через четыре года в Белом доме будет новый хозяин. Да и отталкиваться в определении возможных планов наших геополитических и военных противников мы должны не из их текущих намерений определенных кругов западной элиты, а исходя из оценки общего военного потенциала и силовых возможностей коллективного Запада», – подчеркнул Коротченко.

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить