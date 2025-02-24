Москве предложили выдернуть «вилку из розетки» режима Зеленского

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Россия должна готовиться к военному конфликту с НАТО, несмотря на нынешнюю миролюбивую риторику властей США.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил главный редактор «Российского военного ежегодника 2025», директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Он считает, что в целом Россия выдержала испытание СВО, а ВС РФ качественно выглядят иначе, чем это было три года назад.

«Произошло это за счет правильного целеполагания и учета как наших успехов, так и анализа и исправления вскрывшихся проблем. В настоящее время российские войска прочно владеют стратегической инициативой на всей линии боевого соприкосновения. Только в 2024 году освобождено 189 населенных пунктов. Мы наступаем, противник, ожесточенно огрызаясь, оставляет занимаемые позиции и отступает», – сказал Коротченко в интервью «Московскому комсомольцу».

При этом убежден, что следует усилить и интенсифицировать ракетные и воздушные удары по ключевым объектами критической инфраструктуры противника.

«Прежде всего – по объектам электроэнергетики. Если, образно говоря, выдернуть «вилку из розетки» – лишенный электричества и света режим Зеленского рухнет; система государственного и военного управления Украины просто не сможет функционировать, встанут военные производства, транспорт и логистика», – говорит эксперт.

При это он подчеркивает, что круг решаемых российским военным ведомством задач гораздо шире, чем рамки собственно СВО.