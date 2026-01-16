Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Восстанавливать отношения со странами Евросоюза можно будет только после того, как они отменят все антироссийские решения – и возместят нанесённый ущерб.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил донецкий социолог Евгений Копатько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий попросил прокомментировать заявления Мерца и других европейских политиков о необходимости восстановления отношений с РФ.

«Год начался очень рьяно, мир не приблизился ни на шаг, наоборот, произошла разбалансировка. Президент РФ сказал, что международные отношения деградировали, и десятки стран страдают от ущемления своего суверенитета. Так что никакого приближения к миру нет. Даже наоборот – неопределённость, неуверенность, разобщённость. А вопрос касательно Мелони, Мерца и прочих – а кто будет платить России за нанесённый ущерб?.. Европа и США несут прямое отношение за госперевороту на Украине, который нанёс колоссальный ущерб и Украине, и России, то кто будет за это платить? Я бы от этого отталкивался», – сказал Копатько.