Москва обвинила ВПК Сербии в поставках оружия Киеву. Но Вучич продолжает юлить

Служба внешней разведки России официально сообщила, что сербские оборонные предприятия вопреки декларируемому Белградом «нейтралитету» продолжают поставки боеприпасов Киеву.

Реакция в Сербии на это оказалась взрывной во всех смыслах этого слова – от заявлений президента страны Александра Вучича и оппозиционеров до очередного инцидента на одном из военных заводов, отмечает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Информация о том, что Сербия поставляет боеприпасы для вооружённых формирований Украины, появлялась с самого начала СВО. Ровно год назад об этом написала британская газета The Financial Times. Называлась и сумма контрактов – €800 млн. Более того, президент Сербии Александр Вучич тогда всё признал. В Кремле пообещали разобраться с этим вопросом в контакте с «нашими сербскими друзьями» – однако это явно не удалось.

В ходе визита в Москву 9 мая, формальным поводом для которого было присутствие на Параде Победы, Александр Вучич попытался решить вопрос с поставками российского газа в Сербию. Действующий 3-летний контракт с «Газпромом» истекает 31 мая, и в Белграде заявляли, что следующий контракт с российской стороной планируют подписать на 10 лет, сохранив расчет цены по нефтяной формуле. Однако действие договора, по которому Сербия платит за тысячу кубометров газа €290 (то есть в полтора раза дешевле, чем страны ЕС), было продлено только до 30 сентября 2025-го.

Но и это явно не заставило Белград протрезветь. И вот 29 мая на сайте Службы внешней разведки (СВР) России появилось крайне жёсткое сообщение под заголовком «Сербский военпром пытается выстрелить России в спину».

«Вклад сербских оборонщиков в развязанную Западом войну, итогом которой в Европе хотели бы видеть “стратегическое поражение” России, исчисляется сотней тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионом патронов для стрелкового оружия… В организованном в дружественной России Сербии “конвейере смерти” участвуют крупнейшие компании национального ВПК, включая “Югоимпорт СДПР”, Zenitprom, Krušik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие», – было сказано в нём.

Через несколько часов Александр Вучичи выступил по телевидению с экстренным обращением, в котором обвинил СВР во лжи. Вучич сказал, что 9 мая обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным информацию о поставках Сербией оружия Киеву, вопросом занимается совместная рабочая группа. Эта группа должна, по словам Вучича, «установить факты», поскольку «некоторые из них (заявленных Россией) неверны».

Но даже из этой формулировки следует, что остальные факты верны, что Вучич фактически признал.

«Я дам поручение и предупреждение, что если есть подозрение и сомнение в том, что происходит злоупотребление так называемого end user (конечного пользователя) и отправка в зону конфликта, и мы это узнаем, чтобы такие договоры не реализовывались», – сказал он.

Сербская оппозиция обвинила Вучича в «лицемерной попытке усидеть на двух стульях». По словам лидера Движения за восстановление Королевства Сербия Воислава Михайловича, ключевым организатором поставок сербских боеприпасов Киеву был экс-министр обороны Сербии, а ныне советник президента страны Милош Вучевич. Многие комментаторы также вспомнили, что после недавней отставки правительства Сербии в его новом составе не оказалось Александра Вулина, считающегося главным пророссийским политиком Сербии.

Утром 30 мая, как по заказу, произошёл взрыв на упомянутом в сообщении СВР военном заводе «Krušik» в городе Валево, четверо рабочих получили лёгкие травмы. В социальных сетях сразу же появились конспирологические версии о том, что этот инцидент – «месть Москвы» за поставки боеприпасов Киеву. При этом взрывы на заводе «Krušik» происходят регулярно, предыдущий, более масштабный, был в августе 2024 года.

Зная тактику Вучича, он до последнего будет пытаться усидеть на двух стульях, российском и западном. Однако терпение Москвы явно на исходе.