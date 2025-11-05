Москва не дрогнула. Теперь Трамп обрушится на Киев – Бортник

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

После периода «сумасшедшего давления на Москву», Дональд Трамп переключится на Украину и будет «дожимать Киев до пределов возможных компромиссов».

Об этом на канале «Дикий livе» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

