«Москва может позволить себе диктовать самые выгодные для себя условия» – американская журналистка

Максим Столяров.  
27.01.2025 20:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Если президент США Дональд Трамп не захочет пойти на условия Владимира Путина, Россия просто продолжит наступление и следующая попытка договориться будет уже в гораздо худших для Украины обстоятельствах.

Об этом в своём видеоблоге заявила американская журналистка и блогер Рэйчел Блевинс, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если президент США Дональд Трамп не захочет пойти на условия Владимира Путина, Россия просто...

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«Всё, что ему нужно сделать, это сказать – это война Байдена, я хочу, чтобы эта война закончилась, чтобы была какая-то сделка, бла-бла-бла. В конечном счёте, всё зависит от России, захотят ли они доверять Западу настолько, чтобы заключить сделку? Я не уверена, что захотят. Если будет какое-то соглашение, я думаю, что Россия должна многое потребовать. Они должны дать понять, что сейчас они выигрывают эту войну, и что НАТО ничего не может сделать в ближайшем будущем, чтобы изменить ситуацию на поле боя.

Украина проигрывает эту войну, и если Трамп не захочет прийти к соглашению, которого хочет Путин, то Россия просто продолжит наступление на Донбассе. Они продолжат в том же темпе, а потом, может, поговорят с США через несколько месяцев, когда ситуация для Украины станет ещё хуже», – сказала Блевинс.

«И не надо делать вид, что у Зеленского есть какое-то решение. Совершенно очевидно, что его у него нет. Думаю, нужно признать, что он просто марионетка США. Поэтому Россия так сосредоточена на том, чтобы поговорить с США. Потому что они знают, что Вашингтон – это главный кукловод», – подчеркнула американка.

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