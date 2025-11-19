Москва и Вашингтон готовят новый план по Украине – американские СМИ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Администрация Трампа тайно консультируется с Россией, чтобы разработать новое соглашение по Украине. ОБ этом сообщает американское издание Axios, ссылаясь на официальные источники – как в Москве, так и Вашингтоне.

Утверждается, что в плане содержится 28 пунктов, а его можно разделить на четыре основные категории: мир на Украине, гарантии безопасности, безопасность в Европе и будущие отношения США с Россией и Украиной.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«По словам американского чиновника, спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф руководит разработкой плана и подробно обсудил его с российским спецпредставителем Кириллом Дмитриевым», – говорится в статье.

При этом сам Дмитриев в беседе с Axios выразил оптимизм относительно шансов на успех сделки, поскольку, в отличие от прошлых попыток, «мы чувствуем, что российская позиция действительно услышана».

На Украине тоже знают, что США и РФ продолжают работу по этому вопросу. Украинский чиновник рассказал американскому медиа, что экс-министр обороны Украины, а ныне секретарь СНБО Рустем Умеров в начале этой недели обсудил этот план с Уиткоффом на встрече в Майами.

«Мы знаем, что американцы над чем-то работают», — заявил украинский чиновник.

По словам Дмитриева, основная идея заключается в том, чтобы взять принципы, согласованные Трампом и Владимиром Путиным на Аляске в августе, и подготовить предложение.

«На самом деле это гораздо более широкая концепция, по сути, спрашивающая: «Как нам наконец-то обеспечить долгосрочную безопасность в Европе, а не только на Украине?» — сказал Дмитриев.

Он объяснил, что цель состоит в том, чтобы подготовить письменный документ по этому вопросу до следующей встречи Трампа и Путина.

Нынешние усилия не связаны с возглавляемой Великобританией попыткой разработать мирный план для Украины по образцу плана Газы, который, по словам Дмитриева, не имеет шансов на успех, поскольку игнорирует позицию России. Он указал: процесс идет на фоне новых успехов ВС РФ на фронте.

Американский чиновник подтвердил, что Белый дом начал информировать о новом плане не только украинских, но и европейских чиновников. Он говорит, что есть реальный шанс привлечь на свою сторону украинцев, и европейцев, и что план будет адаптироваться на основе предложений различных сторон.