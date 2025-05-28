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Киевский режим продолжает атаковать дронами Россию, включая столичный регион.

Только с девяти вечера до конца вчерашних суток было сбито 112 беспилотников, сообщило Минобороны РФ.

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После мэр Москвы Сергей Собянин всю ночь писал в своем тг-канале об отражении беспилотных атак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Была попытка удара по технопарку «Элма» в подмосковном Зеленограде. По предварительным данным, серьезного ущерба удалось избежать, но в результате атаки на стоянке сгорел автомобиль.

В свою очередь тг-канал SHOT, ссылаясь на местных жителей, пишет, что в Зеленограде были слышны три отчётливых взрыва.

«В 4-м микрорайоне виден дым со стороны промзоны. По словам очевидцев, сработала система ПВО над городом», – пишет паблик.

В Раменском дрон атаковал во время прогулки людей по городу.

«Русня жалуется, что мы ударили по Москве, когда на улице гуляли люди. Не знаю как, но вам придется придерживаться комендантского часа, если не хотите сдохнуть», – изливается в пароксизме русофобии офицер запрещенного в РФ «Айдара» Станислав Бунятов.

Как сообщила Росавиация, из-за угрозы закрыты аэропорты Владимира, Костромы, Иваново и Ярославля. Вводился план «Ковер» и в московских аэропортах.

Пострадал Брянск – в результате атаки повреждены два жилых дома. Слышны были взрывы над Рязанью.