Московские фитнес-тренер и пара супругов получили огромные сроки за терроризм

2-й Западный окружной военный суд Москвы вынес приговор трем местным жителям за содействие украинским спецслужбам в проведении терактов.

Об этом, ссылаясь на материалы дела, пишет «Коммерсант».

Следствие установило, что подсудимые приобрели и активировали сим-карты, отправив их на Украину, а потом они использованы для совершения террористических атак на железнодорожные и военные объекты.

Приговор вынесен Дмитрию Туриеву, его супруге косметологу Татьяне и детскому тренеру московского фитнес-клуба Максиму Косяченко.

Изначально в материалах расследования фигурировали теракты на железнодорожных путях в 2023 году в Брянской и Белгородской областях, а также на грунтовой дороге, ведущей к военному аэродрому Шайковка (Калужская область). Затем к ним добавились запуск беспилотника по аэродрому Минобороны РФ и минирование еще одного объекта военного ведомства.

«Мотивом для действий обвиняемых, говорится в деле, послужило их недовольство проведением СВО и желание извлечь материальную выгоду из сотрудничества с ГУР Минобороны Украины. Роль самих подсудимых заключалась в покупке и активации сим-карт, а также мобильных устройств и передаче их диверсантам», – отмечается в статье.

«В суде установлено, что обвиняемые, находясь на территории Москвы и действуя в составе организованной группы с участием неустановленных лиц из числа представителей спецслужб Украины, приобретали и активировали сим-карты, а также мобильные устройства. Затем соучастники отправляли их курьерской службой доставки, а также лично возили на Украину. Полученные средства связи диверсионные группы боевиков использовали при совершении в 2023 году терактов на территории Брянской, Белгородской и Калужской областей путем подрывов железнодорожного полотна, минирования участков местности вблизи объектов Минобороны России»,— говорится в заявлении Генпрокуратуры.

Туриева приговорили к 20, Косяченко к 16 годам, а женщину – к 16 годам лишения свободы.