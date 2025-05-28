Мосийчук схватился за голову: «Русские наступают. Украина на грани потери государственности»

Вадим Москаленко.  
28.05.2025 14:45
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия готова к наступлению на Харьков, поэтому Киев должен срочно идти на примирение.

Об этом на канале «Nosorog live» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом активный АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия готова к наступлению на Харьков, поэтому Киев должен срочно идти на примирение....

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«Мы сейчас находимся у черты, за которой может быть потеря государственности, за которой может быть потеря жизни целой нации», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что если Украина срочно не пойдёт на мирную сделку, то перестанет существовать.

«50 тысяч русских солдат сосредоточено на Харьковском направлении. Поэтому, естественно, все будет отягощаться, боевые действия будут усиливаться.

И тут сценарий мирного выхода должна была бы предложить трезвомыслящая часть нашего украинского общества. У нас есть трезвомыслящая часть украинского общества, но она задепрессирована, она запугана, и она не имеет своего представительства в органах власти», – сокрушается Мосийчукон.

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