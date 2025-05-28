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Российская армия готова к наступлению на Харьков, поэтому Киев должен срочно идти на примирение.

Об этом на канале «Nosorog live» заявил экс-депутат Верховной рады, в прошлом активный АТОшник и укро-нацист Игорь Мосийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сейчас находимся у черты, за которой может быть потеря государственности, за которой может быть потеря жизни целой нации», – сказал Мосийчук.

Он подчеркнул, что если Украина срочно не пойдёт на мирную сделку, то перестанет существовать.