Молодёжь отказывается от мовы. Грядёт ренессанс русского языка на Украине – Бондаренко

Украинский язык может существовать и эффективно развиваться только в связке с русским.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Расцвет украинской культуры обеспечивался конкуренцией с русской культурой на территории Украины. Я имею в виду девяностые годы. Да не только, даже 20-30-е годы прошлого века.

Две волны расцвета украинской культуры приходятся на то время, когда украинскому языку приходилось конкурировать с русским. А конкуренция всегда приводит к более серьёзным качественным процессам.

Те, кто сегодня ратует за украинский язык, сделали для украинского языка медвежью услугу. Через поколение русский язык станет более сильным на территории Украины, чем сейчас», – сказал Бондаренко.