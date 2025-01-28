Молодёжь отказывается от мовы. Грядёт ренессанс русского языка на Украине – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
28.01.2025 16:16
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мова, Молодёжь, Общество, Политика, Россия, Сопротивление, Спецоперация, Украина


Украинский язык может существовать и эффективно развиваться только в связке с русским.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинский язык может существовать и эффективно развиваться только в связке с русским. Об этом...

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«Расцвет украинской культуры обеспечивался конкуренцией с русской культурой на территории Украины. Я имею в виду девяностые годы. Да не только, даже 20-30-е годы прошлого века.

Две волны расцвета украинской культуры приходятся на то время, когда украинскому языку приходилось конкурировать с русским. А конкуренция всегда приводит к более серьёзным качественным процессам.

Те, кто сегодня ратует за украинский язык, сделали для украинского языка медвежью услугу. Через поколение русский язык станет более сильным на территории Украины, чем сейчас», – сказал Бондаренко.

«Это просто закономерность. Русский язык превращается в язык протеста, это говорят даже мовные омбудсмены, что молодёжь в городах не хочет говорить на украинском языке. Конфликт отцов и детей тоже может привести к этому, потому что украинский язык будет восприниматься как казённый. Молодёжь может начинать от него отказываться.

Плюс, за последнее десятилетие не было создано никаких заметных явлений на украинском языке – в литературе, в песнях, в кинематографе и так далее, сколько бы ни старались», – добавил политолог.

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