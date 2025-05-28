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Молдова была первой страной СНГ, где были полностью уравнены в правах советские ветераны и лица, воевавшие на стороне фашистской Германии. Это происходило при президенте и бывшем высокопоставленном коммунисте Петре Лучинском (на фото).

Об этом российский историк Иван Грибков заявил в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В Молдове в начале 2000-х годов, когда в молдавском парламенте большинство имела так называемая пророссийская партия коммунистов, был принят новый указ о ветеранах, в котором участники румынской и советской армии были уравнены по своему статусу. Да, в Молдове не сносят памятники советским воинам, но при этом есть уже памятники военнослужащим, воевавшим в составе румынской армии», – сказал Грибков.

По его словам, многие улицы молдавских городов носят имена людей, воеваших в румынской армии. К примеру, в Кишиневе есть улица Германа Пынзи — примара Одессы в годы оккупации, который входил в состав так называемой «эвакуационной комиссии по разгрузке одесского гетто», и его подпись стоит под приказами о депортации евреев.