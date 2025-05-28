Молдова раньше всех в СНГ принялась прославлять нацистов и палачей – историк

Елена Острякова.  
28.05.2025 19:58
  (Мск) , Москва
Просмотров: 192
 
Дзен, Молдова, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, СНГ


Молдова была первой страной СНГ, где были полностью уравнены в правах советские ветераны и лица, воевавшие на стороне фашистской Германии. Это происходило при президенте и бывшем высокопоставленном коммунисте Петре Лучинском (на фото).

Об этом российский историк Иван Грибков заявил в интервью израильскому ютуб-каналу Вальдман-LINE, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Молдова была первой страной СНГ, где были полностью уравнены в правах советские ветераны и...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Молдове в начале 2000-х годов, когда в молдавском парламенте большинство имела так называемая пророссийская партия коммунистов, был принят новый указ о ветеранах, в котором участники румынской и советской армии были уравнены по своему статусу.

Да, в Молдове не сносят памятники советским воинам, но при этом есть уже памятники военнослужащим, воевавшим в составе румынской армии», – сказал Грибков.

По его словам, многие улицы молдавских городов носят имена людей, воеваших в румынской армии. К примеру, в Кишиневе есть улица Германа Пынзи — примара Одессы в годы оккупации, который входил в состав так называемой «эвакуационной комиссии по разгрузке одесского гетто», и его подпись стоит под приказами о депортации евреев.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Май 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить