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Молдова должна воспользоваться ситуацией принудить Россию вывести своих миротворцев из Приднестровья и расчленить республику.

Об этом в интервью ютуб-каналу «Нокта» заявил ветеран молдавской русофобии, нацист и депутат парламента Оазу Нантой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эту узкую полоску земли – 202 км – нужно поделить на 3-4 кусочка и объединить с районами на правом берегу. Само понятие «Приднестровье» нужно выкорчевывать из сознания, если мы хотим делать страну», – вещал Нантой.

Он назвал Приднестровье «сопутствующей жертвой российской агрессии против Украины», нежизнеспособность которой продемонстрировал энергокризис, спровоцированный Украиной. Поэтому «горячих голов, которые предлагают по бревнышку раскатать Приднестровье», сейчас в Молдове, по его словам, нет.

«Люди-заложники на левом берегу. Это не сторона конфликта, которая возьмет в руки оружие и пойдет убивать нас с вами, если исчезнут русские миротворцы», – сказал Нантой.

Он предлагает провести люстрацию всех приднестровских чиновников, а силовиков репатриировать. Особое внимание, по мнению Нантоя, нужно уделить Суворовскому училищу, где «воспитывают путлерюгент» и Тираспольско-Дубоссарской епархии РПЦ.

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