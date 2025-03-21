Молдавская оппозиция: предвыборный расклад

Алексей Логофет.  
21.03.2025 15:50
  (Мск) , Кишинев
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Авторская колонка, Выборы, Дзен, Молдова, Оппозиция, Сюжет дня


Предстоящие парламентские выборы в Республике Молдова, которые, скорее всего, пройдут летом этого года, обещают быть интересными и напряжёнными, ведь политическая ситуация в стране находится в постоянной динамике. Разделение на различные политические силы и блоки позволяет выделить несколько ключевых игроков среди оппозиции, каждый из которых имеет свои сильные и слабые стороны.

Рассмотрим основные силы, представляющие оппозицию, и их шансы на успех в предстоящих выборах.

Предстоящие парламентские выборы в Республике Молдова, которые, скорее всего, пройдут летом этого года, обещают...

I. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ)

Сильные стороны:

  • Популярный лидер: Игорь Додон, экс-президент страны, является сильным лидером, который пользуется поддержкой значительной части электората.
  • Крупнейшая фракция в парламенте: ПСРМ имеет наибольшее представительство в парламенте среди оппозиционных сил.
  • Высокий рейтинг: Партия стабильно держит высокий рейтинг среди оппозиции.
  • Административный ресурс: В ряде регионов партия имеет значительные административные рычаги.
  • Идейная основа и организация: Партия имеет чёткую идеологию и хорошо выстроенную организационную структуру.

Слабые стороны:

  • Усталость от ПСРМ: Партия находилась в парламенте более десяти лет, но так и не смогла достичь значительных результатов.
  • Коалиции с PAS на местах: Поддержка коалиций с правящей партией PAS на местах снизила доверие к ПСРМ.
  • Антирейтинг Додона: Его личные ошибки и авторитарный стиль руководства привели к значительному снижению его популярности.
  • Возможный раскол: Разногласия внутри партии, такие как попытки ряда ключевых партийных фигур выступить с альтернативной позицией, могут привести к расколу.

Прогноз: Партия может получить от 10 до 25 мандатов в зависимости от своей работы. В худшем случае они могут получить менее 10 мандатов.

II. Блок «Альтернатива»

Сильные стороны:

  • Раскрученные лидеры: Александр Стояногло, благодаря участию в президентской гонке, стал узнаваемым лидером. Мэр Кишинёва Ион Чебан также имеет значительный административный ресурс.
  • Поддержка в СМИ: Блок получает поддержку со стороны ряда крупных СМИ.
  • Интеллектуальные лидерства: Ткачук и Чебан обладают стратегическим мышлением и способны проводить грамотную политическую игру.

Слабые стороны:

  • Отсутствие парламентского представительства: На данный момент у блока нет представительства в парламенте.
  • Отталкивающие факторы: Евроинтеграция и поддержка румынского языка стали причиной отчуждения части избирателей.
  • Идеологическая неопределённость: Блок не имеет чёткой идеологии, что затрудняет определение его политической позиции.
  • Негативный имидж: Все четыре лидера блока – экс-кандидат в президенты Александр Стояногло, мэр Кишинёва Ион Чебан, бывший идеолог президента Воронина Марк Ткачук и экс-премьер-министр Ион Кику как кандидаты, несут негативный имидж из-за своих прежних политических действий.

Прогноз: Блок может получить поддержку, но в худшем случае есть риск, что они не пройдут в парламент.

III. Блок «Победа» (команда Илана Шора)

Сильные стороны:

  • Финансовая поддержка: Илан Шор обладает значительным финансовым ресурсом.
  • Поддержка из Москвы: Приверженность России даёт блоку дополнительную политическую поддержку.
  • Мобилизационные возможности: Сеть сторонников, а также медиаресурсы (YouTube, Телеграм) обеспечивают широкую поддержку на местах.

Слабые стороны:

  • Токсичность Илана Шора: Личность Шора, осуждённого и находящегося в бегах, значительно снижает доверие к блоку.
  • Отсутствие легитимности: Блок не имеет права участвовать в выборах, что практически исключает его участие в политическом процессе.

Прогноз: «Сетка» может помочь сторонникам Шора попасть в парламент, но сам блок, скорее всего, исчезнет как политический фактор.

IV. Ренато Усатый и его проект «Наша партия»

Сильные стороны:

  • Опыт: Усатый, опытный политик и бизнесмен, имеет хороший опыт управления и переизбрания на посту мэра города.
  • Командные и коммуникационные возможности: Усатый активно восстанавливает свою сеть и имеет поддержку в ряде регионов.

Слабые стороны:

  • Конфликтность и идеологическая размытость: Усатый часто оказывается в центре скандалов, а его политическая линия не имеет чёткой идеологии.
  • Неудачи в парламентских выборах: Несмотря на свою популярность, партия Усатого так и не смогла попасть в парламент.

Прогноз: В лучшем случае его партия едва ли попадёт в парламент, в худшем случае снова не преодолеет избирательный барьер.

V. Партия коммунистов (ПКРМ) и «Будущее Молдовы»

Сильные стороны:

  • Успешное руководство в нулевые годы: Партия и её лидеры, такие как Владимир Воронин, оставили заметный след в истории страны.
  • Идеологическая чёткость: Коммунисты всегда выступали за суверенитет Молдовы и против евроинтеграции.

Слабые стороны:

  • Возраст лидеров: Воронин и Тарлев стареют, что может снизить их привлекательность для молодых избирателей.
  • Тенденция к расколу: Разделение на различные политические силы, возможно, ослабит их позиции.

Прогноз: Если они пойдут единым списком, есть шанс на преодоление барьера, в худшем случае — они могут не пройти в парламент.

VI. Ирина Влах и её проект «Сердце Молдовы»

Сильные стороны:

  • Опыт и команда: Ирина Влах имеет опыт работы башканом Гагаузии и дважды была переизбрана на этот пост.
  • Популярность в ряде регионов: Влах пользуется поддержкой в южных и северных районах Молдовы.

Слабые стороны:

  • Коррупционные скандалы: Влах сталкивалась с обвинениями в коррупции, что может повлиять на её репутацию.
  • Приспособленчество: Ее противоречивые заявления по евроинтеграции делают её политику непрозрачной.

Прогноз: В лучшем случае, Влах может попасть в парламент, но в худшем — её поддержка не будет достаточной для прохождения.

VII. Виктория Фуртунэ – «Великая Молдова»

Сильные стороны:

  • Новый политический лидер: Молодая и привлекательная кандидатка, честная экс-прокурорша, уже набравшая 4,45% на президентских выборах.
  • Идеология: Поддержка молдовенизма и традиционных ценностей может привлечь часть электората.

Слабые стороны:

  • Отсутствие структуры: У неё нет крепкой организационной структуры.
  • Тень Шора: Возможное влияние Шора на её кампанию может сыграть против неё.

Прогноз: Шансы на успешное прохождение в парламент маловероятны.

В целом Ирине Влах и Виктории Фуртунэ лучше объединить усилия с Партией коммунистов и Василием Тарлевым.

VIII. ЛДПМ – Влад Филат

Сильные стороны:

  • Опыт и авторитет: Филат является экс-премьером и пользуется определённым уважением.
  • Креативная команда: Партия имеет опытных политиков и финансирование.

Слабые стороны:

  • Коррупционные обвинения: Филат осуждён за коррупцию, что существенно снижает его популярность.

Прогноз: Шансы на успех практически нулевые.

IX. «Альянс за объединение румын»: унионисты

Сильные стороны:

  • Чёткая идеология: Приверженность идее объединения с Румынией.

Слабые стороны:

  • Непопулярность идеи: Эта идея не имеет широкой поддержки в обществе.
  • Разделённость среди унионистов: Отсутствие единства в этом лагере (среди них есть как еврооптимисты, так и евроскептики) снижает шансы на успех.

Прогноз: Шансы на успех возможны, если ЛДПМ создаст коалицию с унионистами.

Выводы:

1.Важно поддерживать партии с чёткой идеологией и наибольшими шансами на прохождение в парламент.

2.Не стоит ограничиваться поддержкой одной партии — необходимо учитывать широкий спектр политических сил.

3.Избегать поддержки партий с расплывчатой идеологией, которые могут не получить достаточной поддержки.

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