«Мобилизация не покрывает»: Главком ВСУ признал отправку в пехоту авиатехников

Анатолий Лапин.  
20.01.2025 08:59
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинское командование перебрасывает специалистов из ПВО, авиатехников и водителей в пехоту из-за нехватки личного состава в войсках.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил главком ВСУ Александр Сырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское командование перебрасывает специалистов из ПВО, авиатехников и водителей в пехоту из-за нехватки личного...

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«Во-первых, есть мое распоряжение, где запрещено переводить высококвалифицированный персонал, прошедший подготовку, специализирующийся именно на обслуживании самолетов, которых фактически не кем заменить, с одной стороны.

С другой стороны, мы, в принципе, нуждаемся на фронте. Мы должны поднять адекватно количество личного состава в наших механизированных бригадах. Потребности и возможности мобилизации, к сожалению, не покрывают эту потребность. Поэтому мы проводим мероприятия по уменьшению нашей логистической составляющей, составляющей обеспечения, составляющей, занимающейся обслуживанием», – заявил Сырский.

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