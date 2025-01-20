Мобилизация 18-летних украинцев может случиться уже в марте – киевский эксперт

Страны западного блока могут выставить в качестве обязательного условия для следующего кредита Украине понижение возраста мобилизации до 18 лет.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Партнеры могут поставить вопрос [мобилизации 18-летних] ребром: «Если вы просите от нас помощь, почему вы не делаете всего возможного, и в том числе снижением мобилизационного возраста», – сказал Золотарев.

При этом он подчеркнул, что призванную молодёжь можно не сразу отправлять на фронт, и долго «готовить» в тылу, ведь так будет меньше недовольства.

«То есть, варианты существуют. Отмечу только одно – информационный прогрев этой темы идет еще с августа 24-го года. А это значит, что сегодня ещё нет, а завтра возможно поставят вопрос ребром – или так, или так.

И вспомним, что два советника по национальной безопасности президентов США, уходящего и приходящего, говорят одно и то же [о необходимости расширения мобилизации], я думаю, с высокой степенью вероятности это может оказаться связанным условием.

Когда мы попросим очередной пакет помощи, нам его выдадут при условии «если вы сделаете так и так». Ведь, обратите внимание, у нас и так эти кредитования, всегда шли какие-то связанные уступки: контроль над судебной системой, либерализация рынка земли, купля-продажа земли. Это мы видели уже не раз.

Поэтому ничего удивительного, что таким связанным условием может оказаться вопрос призыва 18-20-летних. Это вполне вероятный сценарий, но который может оказаться в повестке дня уже в марте-апреле», – добавил политолог.