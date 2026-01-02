«Мне чуть не отрезали руку!» – Названы истоки русофобии Келлога
Один из переговорщиков Дональда Трампа по Украине – генерал Кит Келлог, недавно покинувший эту должность и считавшийся наиболее лояльным к бандеровской верхушке, имеет давние причины ненавидить Россию.
Об этом пишет газета New York Times в обширном материале о ходе переговоров по Украине, составленном по итогам беседы с 300 человеками, имеющими отношение к процессу.
«Отношение мистера Келлога к русским сформировалось в разгар холодной войны. Служа в спецназе США, он возглавлял группу «Зелёный свет» — солдат, обученных прыгать с парашютом в тыл советских войск с тактическим ядерным оружием, закреплённым между ног.
Он также подозревал, что русские однажды пытались его убить. В 2000 году, когда он служил в штабе армии в Пентагоне, он только что вышел с мероприятия в российском посольстве и почувствовал острую боль в правом локте. Позже, за ужином с друзьями, его жена заметила припухлость. На следующий день его срочно доставили в больницу, где врачам пришлось едва не ампутировать ему руку, чтобы предотвратить распространение стафилококковой инфекции», – написала газета.
