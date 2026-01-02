«Мне чуть не отрезали руку!» – Названы истоки русофобии Келлога

Михаил Рябов.  
02.01.2026 20:28
  (Мск) , Москва
Просмотров: 883
 
Дзен, Политика, Россия, США


Один из переговорщиков Дональда Трампа по Украине – генерал Кит Келлог, недавно покинувший эту должность и считавшийся наиболее лояльным к бандеровской верхушке, имеет давние причины ненавидить Россию.

Об этом пишет газета New York Times в обширном материале о ходе переговоров по Украине, составленном по итогам беседы с 300 человеками, имеющими отношение к процессу.

Один из переговорщиков Дональда Трампа по Украине – генерал Кит Келлог, недавно покинувший эту...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Отношение мистера Келлога к русским сформировалось в разгар холодной войны. Служа в спецназе США, он возглавлял группу «Зелёный свет» — солдат, обученных прыгать с парашютом в тыл советских войск с тактическим ядерным оружием, закреплённым между ног.

Он также подозревал, что русские однажды пытались его убить. В 2000 году, когда он служил в штабе армии в Пентагоне, он только что вышел с мероприятия в российском посольстве и почувствовал острую боль в правом локте. Позже, за ужином с друзьями, его жена заметила припухлость. На следующий день его срочно доставили в больницу, где врачам пришлось едва не ампутировать ему руку, чтобы предотвратить распространение стафилококковой инфекции», – написала газета.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить