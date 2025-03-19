«Миротворцы» Великобритании уже на базах в Одессе и Очакове – Колесниченко
«Миротворцы» Великобритании уже находятся на базах в Одессе и Очакове, и вопрос только в том, насколько другие члены ЕС готовы перейти из политико-экономического в военный союз.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается Чёрного моря, этот вопрос тоже выведен за скобки. Потому что он еще будет обсуждаться – есть очень большая игра противников Трампа и противников России. И если касаться этого вопроса, у нас очень серьёзная проблема нарастает со стороны Великобритании и той же самой Европы.
Сторонников партии войны полно, как в Европе, так и в Англии. Потому что Англия переживает закат «империи всех морей», и для нее очень важно зацепиться за Северное Причерноморье. Не надо забывать, что в Очакове и в Одессе находятся британские военные базы. Поэтому борьба за Чёрное море не столько украинская, сколько английская. И французы тоже очень бы хотели», – отметил он.
Вопрос введения миротворцев для Европы, по словам Колесниченко, означает изменение Евросоюза – из политико-экономического он перерастает в военный союз.
«Урсула фон дер Ляйен будет предлагать свою программу милитаризации Европы из четырёх пунктов, где оговаривается вооружённая поддержка Украины и вовлечение в это Европы. Несколько месяцев назад Россия заявила, что не возражает против вступления Украины в ЕС, поскольку это суверенное право Украины. Но с повестки дня не был снят вопрос неучастия Украины в различных военных блоках.
Возникает закономерный вопрос: если неоднократно заявлено, в том числе генсеком НАТО и президентом США, что Украины в НАТО не будет, то как быть в отношении Евросоюза? Если сегодня утверждается программа милитаризации Европы, и она становится уже не только политико-экономическим, а еще и военным союзом, то согласимся ли мы на то, чтобы Украина двигалась в Европу?
Если на фоне переговоров между США и Россией в ЕС заявляют, что они готовы накачивать оружием Украину», – подчеркнул Колесниченко.
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