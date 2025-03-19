«Миротворцы» Великобритании уже на базах в Одессе и Очакове – Колесниченко

«Миротворцы» Великобритании уже находятся на базах в Одессе и Очакове, и вопрос только в том, насколько другие члены ЕС готовы перейти из политико-экономического в военный союз.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что касается Чёрного моря, этот вопрос тоже выведен за скобки. Потому что он еще будет обсуждаться – есть очень большая игра противников Трампа и противников России. И если касаться этого вопроса, у нас очень серьёзная проблема нарастает со стороны Великобритании и той же самой Европы. Сторонников партии войны полно, как в Европе, так и в Англии. Потому что Англия переживает закат «империи всех морей», и для нее очень важно зацепиться за Северное Причерноморье. Не надо забывать, что в Очакове и в Одессе находятся британские военные базы. Поэтому борьба за Чёрное море не столько украинская, сколько английская. И французы тоже очень бы хотели», – отметил он.

Вопрос введения миротворцев для Европы, по словам Колесниченко, означает изменение Евросоюза – из политико-экономического он перерастает в военный союз.