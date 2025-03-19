«Миротворцы» Великобритании уже на базах в Одессе и Очакове – Колесниченко

Катя Добрина.  
19.03.2025 18:59
  (Мск) , Симферополь
Просмотров: 1092
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


«Миротворцы» Великобритании уже находятся на базах в Одессе и Очакове, и вопрос только в том, насколько другие члены ЕС готовы перейти из политико-экономического в военный союз.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» высказал политолог Вадим Колесниченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Миротворцы» Великобритании уже находятся на базах в Одессе и Очакове, и вопрос только в...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Что касается Чёрного моря, этот вопрос тоже выведен за скобки. Потому что он еще будет обсуждаться – есть очень большая игра противников Трампа и противников России. И если касаться этого вопроса, у нас очень серьёзная проблема нарастает со стороны Великобритании и той же самой Европы.

Сторонников партии войны полно, как в Европе, так и в Англии. Потому что Англия переживает закат «империи всех морей», и для нее очень важно зацепиться за Северное Причерноморье. Не надо забывать, что в Очакове и в Одессе находятся британские военные базы. Поэтому борьба за Чёрное море не столько украинская, сколько английская. И французы тоже очень бы хотели», – отметил он.

Вопрос введения миротворцев для Европы, по словам Колесниченко, означает изменение Евросоюза – из политико-экономического он перерастает в военный союз.

«Урсула фон дер Ляйен будет предлагать свою программу милитаризации Европы из четырёх пунктов, где оговаривается вооружённая поддержка Украины и вовлечение в это Европы. Несколько месяцев назад Россия заявила, что не возражает против вступления Украины в ЕС, поскольку это суверенное право Украины. Но с повестки дня не был снят вопрос неучастия Украины в различных военных блоках.

Возникает закономерный вопрос: если неоднократно заявлено, в том числе генсеком НАТО и президентом США, что Украины в НАТО не будет, то как быть в отношении Евросоюза? Если сегодня утверждается программа милитаризации Европы, и она становится уже не только политико-экономическим, а еще и военным союзом, то согласимся ли мы на то, чтобы Украина двигалась в Европу?

Если на фоне переговоров между США и Россией в ЕС заявляют, что они готовы накачивать оружием Украину», – подчеркнул Колесниченко.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Март 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить